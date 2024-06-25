У «Дії» будуть доступні свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені - Федоров

У мобільному застосунку "Дія" будуть доступні свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені, наразі українці можуть долучитися до бета-тестування, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У Дії будуть свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені. Приєднуйтесь до бета-тесту. Уже скоро не доведеться носити з собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтеся на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформляєте пільги, коли отримуєте за дружину або чоловіка посилку на Укрпошті", - написав Федоров у телеграм-каналі в понеділок.

Міністр також повідомив, що за податковим номером у "Дію" автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини.

Крім цього, у застосунку будуть доступні свідоцтва про народження навіть уже повнолітніх дітей.

До бета-тестування можна приєднатися через бот у телеграмі: @diia_beta_bot. За словами Федорова, "документи підтягнуться, якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян".