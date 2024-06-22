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АНАЛІТИКА

Уряд підтримав ініціативу щодо відмови від паперового посвідчення ветерана

23:45 21.06.2024 |

Україна

 

Кабінет Міністрів схвалив зміни до законодавства, відповідно до яких ветерани зможуть використовувати лише електронне посвідчення в "Дії", а не паперове, тепер зміни має затвердити Верховна Рада, повідомило Мінцифри.

"Уряд підтримав зміни до законодавства, які дадуть змогу отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в "Дії". Паперове ветерани отримуватимуть за бажанням", - ідеться в повідомленні Міністерства у фейсбуці в п'ятницю.

У відомстві уточнили, що зміни приведуть до зменшення кількості підроблених або застарілих паперових документів. При цьому електронний аналог можна перевірити за QR-кодом лише в один клік.

Продовжуємо впроваджувати принцип digital first - спочатку цифрові документи, а паперові - за бажанням, пояснили ініціативу в Мінцифри.

"Важливий документ буде завжди під рукою, це дуже зручно. Ну і плюс це пришвидшить обслуговування і військових, і їхніх родин. До речі, за два тижні з моменту запуску послуги в "Дії" згенерували 173+ тисячі посвідчень ветерана", - написав віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі.

Він зазначив, що після застосування підходу digital first до водійських посвідчень кожен п'ятий водій під час заміни документа відмовляється від пластику й обирає електронний документ у "Дії".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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