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Кабмін затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти та поліцейських
17:17 21.06.2024 |
Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.
Зокрема, визначено, що базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.
Передбачено також, що базову підготовку за навчальним планом проходять: курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищої освіти; курсанти закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських; поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.
Установлено, що організація та супроводження базової загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти та поліцейських покладається на Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти та заклади освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, та Генеральний штаб Збройних Сил.
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