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QR-код військово-облікового документа тепер можна пред'являти при перетині кордону - спікер ДПСУ
09:38 21.06.2024 |
Як зазначив Демченко, Кабмін врегулював законодавство і тепер QR-код у мобільному додатку "Резерв+" є чинним військово-обліковим документом для пред'явлення на кордоні.
"Зокрема, це стосується і наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації із зазначенням підстав про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров'я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян", - наголосив спікер.
Демченко зазначив, що для запобігання використанню підроблених документів прикордонники, у разі потреби, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему "Оберіг". У разі невідповідності даних представники ДПСУ мають право відмовити громадянинові у перетині кордону на виїзд з України.
Раніше повідомлялося, що Кабмін 18 червня врегулював використання в електронному військово-обліковому документі відображення унікального електронного ідентифікатора у вигляді двовимірного штрих-коду (QR-код військово-облікового документа), встановив термін його дії та перелік відомостей, з яких складається QR-код, а так ж умови його використання.
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