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Військово-облікові документи через «Резерв+» згенерували 500 тис. громадян - Міноборони
15:48 19.06.2024 |
Військово-облікові документи через застосунок "Резерв+" згенерували онлайн уже 500 тис. військовозобов'язаних, повідомляє Міністерство оборони України в телеграм-каналі в середу.
Зазначено, що це близько третини від усіх користувачів застосунку, які оновили свої дані.
"Щоб отримати документ у ТЦК, громадянам потрібно до п'яти робочих днів. Через "Резерв+" ця послуга займає декілька хвилин. Цифровізація заощаджує час і кошти наших громадян та держави", - зазначила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко, слова якої наводить пресслужба Міноборони.
Раніше повідомлялося, що з 18 червня року в застосунку "Резерв+" запрацював QR-код і став доступним електронний військово-обліковий документ, що має таку саму юридичну силу, як паперовий.
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