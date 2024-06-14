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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив використовувати експрес-тести на наркотики для перевірки водіїв

16:59 14.06.2024 |

Україна

 

Кабінет міністрів дозволив використовувати експрес-тести на наркотики для перевірки водіїв. Відповідні зміни до порядку направлення і проведення огляду водіїв уряд вніс на засіданні 13 червня, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Дані зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров'я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи", - сказано в повідомленні.

При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням, додали в МВС.

Після ДТП із дітьми на проспекті Науки у Харкові у листопаді 2021 року тодішній голова МВС Денис Монастирський пропонував, щоб патрульні на місці перевіряли водіїв на наркотики.

У водія автомобіля, який збив дітей, виявили наркотики в організмі.

Міністр зазначав, що в Україні патрульні мають драгери для перевірки алкогольного сп'яніння, але немає експрес-тестів на наркотики, як, наприклад, у Франції.

У 2020 році в Україні було посилено відповідальність за водіння у стані алкогольного сп'яніння.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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