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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Українці стали рідше виїжджати за кордон
10:38 14.06.2024 |
За перші чотири місяці 2024 року українці перетинали кордон 7,8 млн разів, що на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані прикордонників.
Зазначається, що майже 69 тис. громадян - 1,5% від загальної кількості тих, хто виїхав - не повернулося в країну від початку року.
Водночас у квітні вперше від початку року додому повернулося більше громадян, ніж виїхало - аж на 56 тисяч.
Загалом цьогоріч кількість тих, хто не повернувся, дещо зросла у порівнянні до минулого року - тоді не повернулося 62 тисячі українців.
Для порівняння, за весь минулий рік з України виїхало 14,1 млн українців. Із них лише 142 тис. залишилися закордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.
Утім варто зазначити, що різниця між тими, хто виїхав та заїхав в Україну не дає точного розуміння щодо кількості людей, які емігрували.
Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" із початку року перевезло майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні. Також компанія очікує влітку пожвавлення попиту на закордонні рейси.
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