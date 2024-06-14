Українці стали рідше виїжджати за кордон

За перші чотири місяці 2024 року українці перетинали кордон 7,8 млн разів, що на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані прикордонників.

Зазначається, що майже 69 тис. громадян - 1,5% від загальної кількості тих, хто виїхав - не повернулося в країну від початку року.

Водночас у квітні вперше від початку року додому повернулося більше громадян, ніж виїхало - аж на 56 тисяч.

Загалом цьогоріч кількість тих, хто не повернувся, дещо зросла у порівнянні до минулого року - тоді не повернулося 62 тисячі українців.

Для порівняння, за весь минулий рік з України виїхало 14,1 млн українців. Із них лише 142 тис. залишилися закордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.

Утім варто зазначити, що різниця між тими, хто виїхав та заїхав в Україну не дає точного розуміння щодо кількості людей, які емігрували.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" із початку року перевезло майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні. Також компанія очікує влітку пожвавлення попиту на закордонні рейси.