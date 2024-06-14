Київрада здаватиме земельні ділянки під МАФи через Prozorro.Продажі

Київська міська рада ухвалила рішення про проведення аукціонів з оренди земельних ділянок для розміщення МАФів у системі Prozorro.Продажі; перші ділянки будуть запропоновані у Печерському районі.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.

«Оренда земельних ділянок для розміщення тимчасових споруд, зарядних станцій, поштоматів, терміналів, автоматів з продажу товарів у Києві відтепер проходитиме через державні онлайн-аукціони Prozorro.Продажі. Відповідне рішення Київська міська рада ухвалила 13 червня 2024 року», - йдеться в повідомленні.

Організатором онлайн-аукціонів з оренди комунальних площ для розміщення таких тимчасових споруд буде комунальне підприємство «Київ.Прозоро».

На комунальних ділянках, які здаватиме в оренду підприємство, бізнес зможе розміщувати зарядні станції для електромобілів, термінали, вендингові автомати та автомати з продажу товарів, поштомати, тимчасові споруди.

За результатами онлайн-аукціонів КП «Київ.Прозоро» укладатиме договори з орендарями, які отримали право оренди земельних ділянок строком на 5 років з можливістю його продовження.

Зазначається, що 80% коштів від оренди земельної ділянки надходитимуть до бюджету міста, решта - скеровуватимуться на утримання КП «Київ.Прозоро».

За інформацією Київради, перші ділянки в оренду місто здаватиме у Печерському районі.

Як повідомлялося, Київська міська рада планує протягом двох років суттєво зменшити кількість МАФів у столиці, і серед іншого заборонити продаж у них тютюнових виробів.