Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні з'явиться можливість подавати онлайн-заяву на соціальні послуги

17:49 13.06.2024 |

Україна

 

Уряд ухвалив рішення про створення "Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики", що дозволить подавати онлайн-заяви на отримання соціальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Впровадження Соціального порталу Мінсоцполітики - важливий крок до ефективної цифровізації соціальних послуг. Величезні черги та стоси паперів відійдуть у минуле, а дистанційне звернення незабаром стане повсякденністю." - сказав заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко.

Зазначається, що для користування послугами достатньо буде перейти на соціальний портал, авторизуватися в особистому кабінеті, обрати послугу та підписати заяву. Громадяни також матимуть можливість відстежувати статус своїх звернень в особистому кабінеті.

Крім того, скоротиться час очікування на рішення уповноважених органів, адже такі запити розглядатимуть оперативно - єдина інформаційна система соціальної сфери автоматично підтягуватиме необхідну інформацію.

В пресслужбі додають, що наразі тривають випробування, а про офіційний запуск повідомлять окремо.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6908
  0,2467
 0,61
EUR
 1
 43,8850
  0,3530
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3761  0,12 0,31 40,9565  0,06 0,15
EUR 43,6404  0,18 0,41 44,4309  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6000  0,20 0,48 40,6200  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес