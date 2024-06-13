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В Україні з'явиться можливість подавати онлайн-заяву на соціальні послуги
17:49 13.06.2024 |
Уряд ухвалив рішення про створення "Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики", що дозволить подавати онлайн-заяви на отримання соціальних послуг.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
"Впровадження Соціального порталу Мінсоцполітики - важливий крок до ефективної цифровізації соціальних послуг. Величезні черги та стоси паперів відійдуть у минуле, а дистанційне звернення незабаром стане повсякденністю." - сказав заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко.
Зазначається, що для користування послугами достатньо буде перейти на соціальний портал, авторизуватися в особистому кабінеті, обрати послугу та підписати заяву. Громадяни також матимуть можливість відстежувати статус своїх звернень в особистому кабінеті.
Крім того, скоротиться час очікування на рішення уповноважених органів, адже такі запити розглядатимуть оперативно - єдина інформаційна система соціальної сфери автоматично підтягуватиме необхідну інформацію.
В пресслужбі додають, що наразі тривають випробування, а про офіційний запуск повідомлять окремо.
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