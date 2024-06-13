Уряд погодив створення в «Дії» кабінету пацієнта

За перші п'ять місяців 2024 року за статтею 190 "Шахрайство" було відкрито рекордні 38 204 кримінальні провадження. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 1,6 раза більше, ніж за весь 2021 рік (23 847).