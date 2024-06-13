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АНАЛІТИКА

Уряд погодив створення в «Дії» кабінету пацієнта

16:43 13.06.2024 |

Україна

 

Уряд погодив створення в "Дії" так званого "кабінету пацієнта", який дозволить переглядати та обмінюватися медичною інформацією користувача.

Про це йдеться у постанові Кабміну, яке є у розпорядженні ЕП.

Зазначається, що до порталу та мобільного застосунку "Дія" додадуть перегляд та обмін медичною інформацією про користувача з центральної бази електронної системи охорони здоров'я.
За матеріалами: Економічна правда
 

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