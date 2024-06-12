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Без військового квитка можуть бути недоступні "сотні, якщо не тисячі" держпослуг, - Мін'юст
15:45 12.06.2024 |
Військовозобов'язаним українцям можуть обмежувати надання державних послуг без військово-облікових документів. Йдеться про "сотні, якщо не тисячі" послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюськи.
Він пояснив, що закон про адміністративні послуги передбачає, що при зверненні громадян за якоюсь послугою держава може вимагати військово-облікові документи. Як зазначив Малюська, така вимога дозволить військовозобов'язаним "з'являтись на радарах держави".
"Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми (вимога надати військові документи, - ред.). Але, на моє переконання, він буде з'являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов'язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", - сказав міністр.
Малюська також зазначив, що очікувати масштабної реформи не варто, бо українське законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток. За його словами, йдеться про "сотні, якщо не тисячі" послуг, при наданні яких можуть попросити надати військово-обліковий документ.
Глава Мін'юсту додав, що для певних послуг таку вимогу не будуть запроваджувати. Це послуги, що стосуються членів сім'ї військовозобов'язаного та дітей військовозобов'язаного. Для критично важливих послуг такої вимоги не будуть запроваджувати.
За словами Малюськи, військово-облікові документи вимагатимуть при наданні послуг, потрібних для "гарного життя та особистого комфорту" військовозобов'язаного.
Передісторія
Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Одне з головних нововведень - це оновлення даних військовозобов'язаних.
Так, військовозобов'язані українці повинні до 16 липня 2024 року оновити свої облікові дані. Це стосується як чоловіків, так і військовозобов'язаних жінок, навіть тих, хто перебуває за кордоном.
Оновити дані можна у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг, а також через мобільний застосунок "Резерв+".
У разі невиконання норми закону до зазначеного терміну передбачені штрафи.
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