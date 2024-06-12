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АНАЛІТИКА

В Україні із початку року відкрили рекордну кількість справ про шахрайство

09:37 12.06.2024 |

Україна

 

За перші п'ять місяців 2024 року за статтею 190 "Шахрайство" було відкрито рекордні 38 204 кримінальні провадження. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 1,6 раза більше, ніж за весь 2021 рік (23 847).

Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані Офісу генпрокурора.

Зазначається, що трохи більше 7 тисяч або 18% усіх зареєстрованих справ у 2024 року дійшли до суду. Ще понад 4,5 тисячі справ було закрито.

За даними Національного банку, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг.

Щоб знизити хвилю шахрайства та допомогти громадянам захиститися від злодіїв, регулятор разом з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України розпочав Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за статтею про шахрайство (ст. 190), що на 20% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Це є рекордним показником за останні 12 років.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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