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АНАЛІТИКА

Через Резерв+ оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, серед них 220 тис. жінок - Міноборони України

23:58 10.06.2024 |

Україна

 

Через застосунок "Резерв+" дотепер оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, призовників і резервістів, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Станом на зараз через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. українців. І динаміка позитивна, вона свідчить про те, що українці довіряють застосунку. До речі, серед тих, хто оновив дані, 220 тисяч жінок-військовозобов'язаних", - сказав Лазуткін в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок.

"Зараз показники (реєстрації - ІФ-У) стабільні, але ми очікуємо, що після 18 червня, коли з'явиться QR-код, показники зростуть, тому що багато хто чекає, коли ця опція з'явиться, і, відповідно, саме тоді оновлять свої дані через "Резерв+", - додав Лазуткін.

Спікер Міноборони зазначив, що важливість QR-коду в тому, що з його появою реєстрація в "Резерв+" набуває легітимності, і його можна буде показувати як повноцінний документ, нарівні з паперовим. Крім того, після 18 червня з'явиться нова опція, що дає змогу внести корективи в дані про реєстрацію військовозобов'язаних.

Раніше повідомлялося, що станом на 6 червня через застосунок "Резерв+" оновили дані 1 млн 412 тис. військовозобов'язаних, призовників і резервістів, на 4 червня серед тих, хто оновив свої дані, було 190 тис. жінок-військовозобов'язаних.

Як повідомлялося, закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, відводить на оновлення даних два місяці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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