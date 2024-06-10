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У «Резерв+» впровадять функцію електронного направлення на ВЛК "обмежено придатним", – Міноборони
14:24 10.06.2024 |
Міністерство оборони України планує впровадити можливість отримання електронного направлення на проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) тим, хто має статус "обмежено придатний".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.
Наразі в застосунку немає такої функції, але її вже розглядають.
"Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в "Резерв+". Це за бажанням людини", - уточнила заступниця міністра оборони.
З появою такої технічної можливості, військовозобов'язані зможуть обрати або отримати направлення на проходження ВЛК під час особистого візиту до ТЦК, або отримати його в застосунку "Резерв+". Крім того, функція має розвантажити ТЦК.
"Але це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, отримати направлення це формальна дія", - резюмувала Катерина Черногоренко.
Нагадаємо, уряд України підтримав постанову про бронювання військовозобов'язаних від мобілізації через портал "Дія". За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, процес буде швидким, прозорим і без людського фактора. Зокрема, замість тижнів бронювання триватиме тепер меньше доби.
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