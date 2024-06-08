Бронювання від мобілізації через «Дію» запустять на початку липня

Кабінет Міністрів на засіданні у п'ятницю, 7 червня, ухвалив постанову про бронювання працівників критично важливих підприємств через портал "Дія", послугу запустять орієнтовно на початку липня.

Про це віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Він нагадав, що зараз для оформлення бронювання співробітників потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат.

"Якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник через портал "Дія" подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву. Далі "Дія" автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в "Оберегу". Якщо все ОК, працівника заброньовано", - розповів Федоров.

Він запевнив, що увесь процес бронювання триватиме годину.

"Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі "Дія", а в людини оновиться про це інформація в "Резерв+". Якщо вона хоче отримати паперове підтвердження, то така можливість також буде. І обидва формати однаково чинні", - додав очільник Мінцифри.

Він уточнив, що якщо в бронюванні відмовили, керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі "Дія".

Федоров додав, що цю послугу запустять орієнтовно на початку липня. На першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.

Як повідомлялося, на початку червня Кабінет Міністрів продовжив ще на два місяці строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки, на місяць.

Це зробили після того, як із набуттям чинності закону про посилення мобілізації, біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах - це військовозобов'язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.