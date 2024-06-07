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В Україні почали тестувати додаток «Мрія». Федоров подякував Президенту «за ініціативу, бачення та підтримку»
09:28 07.06.2024 |
В Україні школярі та їх батьки почали проводити бета-тестування застосунку "Мрія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.
"Мрія" стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. І вже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer", - написав Федоров.
За його словами, одне з основних завдань "Мрії" - це показати швидкість, ефективність і власний розвиток у застосунку. Під час тестування проводиться випробування журналів, плану дня, бібліотеки контенту, чатів з батьками та учнями.
"Наше завдання - створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження "Мрії". Дякую Президенту за ініціативу, бачення та підтримку", - розповів він.
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