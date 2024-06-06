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АНАЛІТИКА

У «Дії» за кілька годин згенерували понад 55 тисяч електронних посвідчень ветерана

15:58 06.06.2024 |

Україна

У «Дії» за кілька годин згенерували понад 55 тисяч електронних посвідчень ветерана

 

У застосунку "Дія" вже згенеровано понад 55 тис. електронних посвідчень ветерана.

Про це повідомила директорка Департаменту цифрового розвитку та трансформації Міністерства у справах ветеранів України Надія Адаменко.

"Відтепер понад 1 млн українців мають змогу користуватися електронним посвідченням ветерана замість та без необхідності пред'явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу. Лише за кілька перших годин у застосунку "Дія" було згенеровано понад 55 тис. е-посвідчень ветерана", - сказала Адаменко.

Згенерувати електронне посвідчення у своєму смартфоні можуть особи, які мають статус:

* учасника бойових дій,
* людини з інвалідністю внаслідок війни,
* учасника війни,
* постраждалого учасника Революції гідності,
* члена сім'ї загиблого ветерана війни,
* члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України.

е-Посвідчення ветерана має унікальний QR-код, за яким можна перевірити справжність документа та даних про пред'явника, що містяться у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Використовувати е-Посвідчення ветерана у "Дії" можна для отримання пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.

Наразі фахівці Мінветеранів та Мінцифри працюють над виправленням технічних помилок, що виникають у процесі формування е-Посвідчення у "Дії".

"Отримуємо звернення від громадян із потребою оновити дані. Ми вибудували алгоритм як це зробити, і в режимі реального часу спілкуємося з особами та виправляємо деякі дані у Реєстрі. Робота триває, ми очікуємо, що впродовж місяця усі бажаючі зможуть згенерувати документ без проблем", - запевнила Адаменко.

Як повідомлялося, 5 червня Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації України запустили електронне посвідчення ветерана в мобільному застосунку "Дія", а електронний документ набув юридичного статусу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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