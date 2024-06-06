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АНАЛІТИКА

В Україні запустять електронний квиток на кілька видів транспорту

14:04 06.06.2024 |

Україна

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочало розробку нової форми електронного квитка для проїзду в автомобільному та міському електричному транспорті. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Напередодні депутати Верховної Ради підтримали в цілому законопроєкт №5705 Мінінфраструктури, який створює передумови для впровадження електронних квитків.

Ухвалений законопроєкт дає можливість міністерству встановити та затвердити форму електронного квитка. Зокрема, визначити обов'язкові реквізити та відомості, які мають міститись у квитку.

"Наразі міністерством уже підготовлено проєкт наказу про нову форму квитка. Та форма, яка діє в Україні сьогодні, - це спадщина радянського минулого, як за формою, так і за змістом. Ухвалений законопроєкт дає можливість повноцінно працювати над запровадженням єдиного електронного квитка для кількох видів транспорту", - прокоментував заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Також міністерство тепер зможе затвердити технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду, щоб вони між собою могли взаємодіяти та синхронізуватися. Насамперед йдеться про електронні квитки для пільгових категорій населення.

У результаті законопроєкт дозволить уніфікувати проїзні документи та створити правове поле дії електронних квитків на автобусних маршрутах загального користування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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