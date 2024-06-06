У перших класах з 1 вересня має бути щонайбільше 24 учні - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України нагадує, що з 1 вересня 2024 року максимальна наповнюваність початкових класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти може становити не більше ніж 24 учні.

"У 2024/2025 році ця норма поширюється на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному (чергування очного й дистанційного навчання з певною періодичністю) форматах. Для решти класів максимальна наповнюваність залишається 30 учнів", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що наповнюваність класів, які навчаються дистанційно, під час дії воєнного стану може бути більшою ніж 24 учні (для перших класів) і 30 учнів (для інших класів).

"Норма закону покликана полегшити взаємодію вчителів і учнів та зробити освітній процес ефективним через зменшення кількості дітей у класі. Педагоги зможуть приділити більше уваги кожному учню/учениці та вибудувати ліпший звʼязок із ними", - вважають у відомстві.