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АНАЛІТИКА

У перших класах з 1 вересня має бути щонайбільше 24 учні - Міносвіти

10:55 06.06.2024 |

Україна

 

Міністерство освіти і науки України нагадує, що з 1 вересня 2024 року максимальна наповнюваність початкових класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти може становити не більше ніж 24 учні.

"У 2024/2025 році ця норма поширюється на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному (чергування очного й дистанційного навчання з певною періодичністю) форматах. Для решти класів максимальна наповнюваність залишається 30 учнів", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що наповнюваність класів, які навчаються дистанційно, під час дії воєнного стану може бути більшою ніж 24 учні (для перших класів) і 30 учнів (для інших класів).

"Норма закону покликана полегшити взаємодію вчителів і учнів та зробити освітній процес ефективним через зменшення кількості дітей у класі. Педагоги зможуть приділити більше уваги кожному учню/учениці та вибудувати ліпший звʼязок із ними", - вважають у відомстві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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