Фінансові новини
- |
- 05.06.24
- |
- 20:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
17-річні мають приїхати з-за кордону в ТЦК - міноборони
17:55 05.06.2024 |
У міністерстві оборони України заявили, що 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, необхідно повернутися в Україну та з'явитися в територіальний центр комплектування (ТЦК).
"Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов'язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити", - цитує "АрміяInfo" слова речника міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі національного телемарафону.
На запитання, чи можуть юнаки стати на військовий облік дистанційно, Лазуткін зазначив, що в додатку "Резерв+" цього зробити не можна. "Стати на облік треба в ТЦК", - зазначив він.
Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук згодом підтвердила, що юридично в міноборони мають рацію - так виписані чинні правила.
Водночас вона запевнила, що в "уряді добре розуміють, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, - це лише збільшить навантаження на військово-лікарькі комісії (ВЛК) і нічого не допоможе в мобілізації".
"Тому вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік - або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - написала Верещук у Telegram у середу, 5 червня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
ТОП-НОВИНИ
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
|Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством
|США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі
|ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|17-річні мають приїхати з-за кордону в ТЦК - міноборони
|Укргідроенерго розробило проєкт тимчасового гідровузла на місці Каховської ГЕС
|У «Дії» з'явилося посвідчення ветерана – Михайло Федоров
|Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством
|Хакери атакують працівників державного й оборонного сектору через Signal
|Кабмін на пів року продовжив роботу паспортного сервісу ДП «Документ» за кордоном
|ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
Бізнес
|Журнал Time назвав сотню найвпливовіших компаній року
|Японія планує за допомогою ШІ виявляти аномалії на орбіті Землі
|Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї
|Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі
|Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870
|93-річний медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича
|Вічний довгобуд ігрової індустрії Star Citizen зібрала вражаючих $700 млн на краудфандингу