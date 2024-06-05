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АНАЛІТИКА

17-річні мають приїхати з-за кордону в ТЦК - міноборони

17:55 05.06.2024 |

Україна

 

У міністерстві оборони України заявили, що 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, необхідно повернутися в Україну та з'явитися в територіальний центр комплектування (ТЦК).

"Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов'язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити", - цитує "АрміяInfo" слова речника міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі національного телемарафону.

На запитання, чи можуть юнаки стати на військовий облік дистанційно, Лазуткін зазначив, що в додатку "Резерв+" цього зробити не можна. "Стати на облік треба в ТЦК", - зазначив він.

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук згодом підтвердила, що юридично в міноборони мають рацію - так виписані чинні правила.

Водночас вона запевнила, що в "уряді добре розуміють, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, - це лише збільшить навантаження на військово-лікарькі комісії (ВЛК) і нічого не допоможе в мобілізації".

"Тому вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік - або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - написала Верещук у Telegram у середу, 5 червня.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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