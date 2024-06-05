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АНАЛІТИКА

Укргідроенерго розробило проєкт тимчасового гідровузла на місці Каховської ГЕС

15:07 05.06.2024 |

Україна

 

Укргідроенерго підготувало проєкт тимчасового гідровузла на місці знищеної росіянами Каховської гідроелектростанції, сказав гендиректор компанії Ігор Сирота в ефірі єдиного телемарафону у середу, 5 червня.

"Після підриву було рішення ставки й уряду, що потрібне проєктне рішення для відновлення станції й хоча б тимчасового з'єднання правого і лівого берега для того, щоб зупинити спрацювання водосховища. Такі проєкти тимчасових гідроспоруд уже є, готові для реалізації", - сказав він.

Роботи будуть можливі не раніше, ніж буде деокупована ця територія.

Сирота за останній рік не поміняв свою думку - він вважає, що водосховище потрібно відновити.

"Каховське водосховище для енергетиків потрібне в третю-четверту чергу, не в першу. В першу це потрібно [тому, що] ми втратили 35% запасів прісної води України, це було найбільше водосховище в Європі. Ми втратили воду для чотирьох областей: Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська і Миколаївська. І плюс Крим. Ми втратили судноплавство. Ми втратили можливість закачувати воду в ставки охолодження [ЗАЕС]", - сказав Сирота.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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