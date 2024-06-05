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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
У «Дії» з'явилося посвідчення ветерана – Михайло Федоров
09:56 05.06.2024 |
Посвідчення ветерана нарешті з'явилося у "Дії". Про це оголосив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.
"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", - написав він у Telegram.
Додавайте документ, якщо ви:
* учасник бойових дій;
* людина з інвалідністю внаслідок війни;
* учасник війни;
* постраждалий учасник Революції гідності;
* член сім'ї загиблого ветерана війни;
* член сім'ї загиблого захисника і захисниці України.
Користувачам треба прогортати всі документи в "Дії" - натиснути "Додати документ" - вибрати "Посвідчення ветерана" - надати дозвіл на отримання даних та натиснути "Додати посвідчення". Після цього впродовж кількох хвилин документ з'явиться у застосунку.
Нагадаємо, що в середині травня Михайло Федоров анонсував появу посвідчення ветерана в "Дії". Тоді всі охочі мали змогу записатися на бета-тест.
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