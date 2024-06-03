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АНАЛІТИКА

В Україні оновили умови для отримання громадянства: що змінилось

09:57 03.06.2024 |

Україна

 
В Україні оновили умови для отримання громадянства. Тепер особи, що подаються мають скласти два іспити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства освіти і науки України.

"Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України", - повідомили в МОН.

Це рішення зокрема стосується:

* іноземців;

* осіб без громадянства;

* тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

Особливості реєстрації та складання іспитів:

* для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі,

* іспит складатиметься з двох частин та проводитиметься комплексно протягом однієї сесії у формі тестування (20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України).

"Детальніший алгоритм та умови проведення іспиту ми опублікуємо після ухвалення та впровадження низки наказів, положень, організаційних заходів", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, що у березні минулого року Верховна рада ухвалила закон що, як умова прийняття до громадянства додається складання іспитів з основ Конституції України, історії України та тест на рівень володіння державною мовою.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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