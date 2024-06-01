Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У «Дії» можна буде виправити дані в реєстрі про місце проживання: почалося бета-тестування

23:37 31.05.2024 |

Україна

 

У "Дії" розпочалось бета-тестування послуги з виправлення даних про місце проживання в реєстрі без відвідування держустанов.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Знайшли помилку у витягу про місце проживання або не можете його сформувати - треба актуалізувати інформацію в Реєстрі територіальної громади. Повідомте про помилки в даних у кілька кліків в Дії, без візитів в установи. Долучайтесь до бета-тесту нового сервісу в Дії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послуга знадобиться, якщо:

* помітили помилку при замовленні витягу про місце проживання;
* помітили неактуальне місце проживання або відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;
* змінили прізвище;
* немає місця проживання в паспорті в "Дії", хоча ви зареєстровані;
* неправильна дата реєстрації в паспорті в "Дії".

При цьому до бета-тестування можна долучитись, якщо ви громадянин України віком від 14 років, маєте ІD-картку або біометричний закордонний паспорт, маєте верифікований податковий номер і зареєстровані на порталі "Дія". Зареєструватись можна за посиланням.

У "Дії" також звернули увагу, що сервіс нині недоступний в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Повний перелік - за посиланням.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5373
  0,0372
 0,09
EUR
 1
 43,9850
  0,1679
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4148  0,09 0,23 41,0930  0,09 0,21
EUR 43,8089  0,10 0,22 44,6948  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4800  0,01 0,02 40,5000  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес