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У «Дії» можна буде виправити дані в реєстрі про місце проживання: почалося бета-тестування
23:37 31.05.2024 |
У "Дії" розпочалось бета-тестування послуги з виправлення даних про місце проживання в реєстрі без відвідування держустанов.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Знайшли помилку у витягу про місце проживання або не можете його сформувати - треба актуалізувати інформацію в Реєстрі територіальної громади. Повідомте про помилки в даних у кілька кліків в Дії, без візитів в установи. Долучайтесь до бета-тесту нового сервісу в Дії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що послуга знадобиться, якщо:
* помітили помилку при замовленні витягу про місце проживання;
* помітили неактуальне місце проживання або відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;
* змінили прізвище;
* немає місця проживання в паспорті в "Дії", хоча ви зареєстровані;
* неправильна дата реєстрації в паспорті в "Дії".
При цьому до бета-тестування можна долучитись, якщо ви громадянин України віком від 14 років, маєте ІD-картку або біометричний закордонний паспорт, маєте верифікований податковий номер і зареєстровані на порталі "Дія". Зареєструватись можна за посиланням.
У "Дії" також звернули увагу, що сервіс нині недоступний в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Повний перелік - за посиланням.
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