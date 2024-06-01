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Реконструкція вокзалу у Львові триватиме до 5 років. Він стане першим повністю безбар'єрним в Україні
23:19 31.05.2024 |
Головний залізничний вокзал у Львові стане першим повністю безбар'єрним вокзалом в Україні. Реконструкція орієнтовно займе 3-5 років і відбуватиметься в кілька черг, щоб вокзал не зупиняв роботу.
Про це повідомив голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький.
Згідно з презентацією проєкту, вхід у вокзал зроблять більш доступним, перебудують високі перони та облаштують ліфти, щоб маломобільні категорії людей могли безперешкодно дістатися до потягів. Також будуть створені нові кімнати відпочинку, а тунелі - відреставровані.
"Наразі разом з експертами напрацьовують концепцію проєкту, щоб зробити все грамотно, та шукають фінансування. В "Укрзалізниці" сподіваються залучити на втілення ідеї грантові кошти. Реалізація, попередньо, займе від 3 до 5 років. Відбуватиметься це у кілька черг, щоб вокзал не припиняв приймати пасажирів", - розповів Козицький.
"Львівський вокзал є одним з пріоритетних обʼєктів із забезпечення безбарʼєрності для пасажирів, у тому числі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Це особливо важливо зараз, коли Львів став одним з ключових медичних хабів країни", - раніше пояснили в "Укрзалізниці".
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