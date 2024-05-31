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Кабмін підтримав підвищення штрафів за джипінг у заповідниках у 50 разів
09:44 31.05.2024 |
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на заповідних територіях. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
Заступник міністра Олександр Краснолуцький вважає ухвалене урядом 30 травня рішення логічним продовженням боротьби з джипінгом на заповідних територіях.
Наприкінці березня парламентський комітет з питань екологічної політики та природокористування підтримав урядовий законопроєкт, який встановлює суворіші заборони на заповідних територіях. Пересуватися там на авто буде дозволено лише дорогами загального користування, вулицями міст та інших населених пунктів та на приватних територіях.
За словами Краснолуцького, наступним етапом боротьби з джипінгом має стати підвищення штрафів.
Станом на сьогодні розмір штрафу для громадян складає від 153 до 408 грн, а для посадових осіб - від 255 до 510 грн.
За даними Держекоінспекції, у 2023 році у всій Україні за рішенням судів порушників оштрафували на 4500 грн, а сплачено лише 493 грн. Водночас сума збитків об'єктами природно-заповідного фонду склала близько 7 млн грн, а відшкодовано загалом 913 000 грн.
Після схвалення законопроєкту розмір штрафу буде збільшено орієнтовно в 50 разів. Для громадян він становитиме від 8500 до 17 000 грн, а для посадових осіб - від 17 000 до 25 500 грн, зазначив Краснолуцький.
Джипінг - це пересування (перегони, ралі, трофі-рейди тощо) на транспорті підвищеної прохідності, тобто джипах, ендуро-мотоциклах, квадроциклах та багі. Як розвага для заможних українців джипінг став популярним видом спорту на початку 2000-х. Часто організатори проводили змагання без дозволів чи погоджень з лісгоспами та обласними адміністраціями. Згодом джипінг набув статусу популярної туристичної розваги, зокрема у Карпатах.
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