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Військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців після набуття чинності закону
10:54 30.05.2024 |
Військовозобов'язаних жінок також штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн, якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців після набрання чинності законом про мобілізацію, сказав начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Мирослав Волков.
"Так, їх так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ", - сказав Волков в інтерв'ю виданню Telegraf.
Він зазначив, що мобілізація жінок проводиться лише за їхньої особистої згоди, згідно з постановою Кабміну №560.
"У період обов'язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов'язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ", - сказав голова РТЦК.
Військовозобов'язані жінки, які не мають чинного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.
Як повідомлялося, з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери у віці від 18 до 60 років зобов'язані ставати на військовий облік у ТЦК та СП. Жінки з іншими спеціальностями, пов'язаними з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.
Крім того, Кабмін постановою №563 від 16 травня виключив норму, згідно з якою жінки-медики або фармацевти могли влаштовуватися на роботу без військового квитка до кінця 2026 року. Непрацевлаштовані жінки мають самостійно прибути до ТЦК з метою взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних.
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