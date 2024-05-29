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АНАЛІТИКА

Шлюб онлайн: у «Дії» запустили бета-тест послуги

18:05 29.05.2024 |

Україна

 

У "Дії" запустили бета-тест нової послуги, за якою українці в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його.

Про це повідомив у Telegram віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити - вистачить Дії. Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових.

Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п'ять днів до. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію, а фізичний документ пара може замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні Укрпошти", - пояснив міністр.

За його словами, до бета-тесту можуть долучитись пари, які відповідають наступним критеріям:

* повнолітні громадяни України
* мають ідентифікаційний код
* ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії
* неодружені або офіційно розлучені.

"Такої послуги онлайн-шлюбу немає ніде у світі", - заявив Федоров.

Записатися на бета-тест можна за посиланням.
За матеріалами: Економічна правда
 

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