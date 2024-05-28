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Вимогам безпеки не відповідають 16% укриттів, – ДСНС
12:59 28.05.2024 |
В Україні повністю відповідають вимогам безпеки 84% укриттів.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови ДСНС Андрій Даник.
"Наразі близько 84% укриттів повністю відповідають вимогам. Щоквартально спільна комісія з ДСНС України та органів державної влади здійснює перевірку сховищ", - наголосив він під час засідання Комісії "Політика безпеки" Конгресу місцевих та регіональних влад.
За його словами, наразі активно допрацьовується нормативна база щодо збільшення кількості модульних укриттів.
Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що цивільний захист є пріоритетним питанням для МВС. За його словами, війна триває, і ворог продовжує цілеспрямовані обстріли цивільної та критичної інфраструктури.
"Відповідно, запит людей на безпеку лише зростає. Саме тому нам довелося практично докорінно змінювати всі раніше діючі інструкції та вимоги щодо облаштування захисних споруд, систематизувати їх облік та покращувати процес інформування громадян", - додав він.
Як повідомлялося, Верховна Рада дозволить пожежникам штрафувати за порушення правил утримання укриттів.
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