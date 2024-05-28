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АНАЛІТИКА

У «Дії» знову можна замінити водійське посвідчення, купити та продати авто

10:47 28.05.2024 |

Україна

 

У "Дії" знову почали працювати послуги для водіїв. Це стало можливим після того, як Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для оплати рахунків. Про це йдеться в повідомленні сервісу державних послуг.

Вже зараз користувачі можуть:

* замовити, оплатити й замінити водійське за кілька кліків. А далі прийти до сервісного центру МВС і забрати посвідчення чи оформити доставку;

* купити та продати авто онлайн. Без походів у сервісні центри МВС, банки та черг. Номери та техпаспорт отримаєте доставкою.

Як відомо, сервіс державних послуг заздалегідь анонсував, що з 24 по 27 травня послуги для водіїв у "Дії" будуть недоступні. З огляду на це користувачів закликали спланувати заміну посвідчення водія, купівлю або продаж авто.

Нагадаємо, що з листопада минулого року в застосунку "Дія" можна замовити доставку нового водійського посвідчення у відділення Укрпошти чи кур'єром.
За матеріалами: Mezha.media
 

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