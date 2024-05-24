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В Україні звільнили півсотні засуджених, які побажали мобілізуватися
14:09 24.05.2024 |
22 травня суд у Хмельницькій області своїм рішенням звільнив півсотні засуджених, які вирішили мобілізуватися. Більшість з них були засуджені за крадіжки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.
"22 травня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду стосовно них, які надійшли від ДУ "Райківецька виправна колонія (№78)", - йдеться у повідомленні.
Згідно матеріалів, які надійшли до суду та текстів судових ухвал очевидним є те, що переважна кількість добровольців - це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме, крадіжки.
Під час судових засідань вони розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають, однак висловлювали впевненість, що зможуть оволодіти ними досить швидко.
"Багато засуджених під час відео конференцій вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, у тому числі ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією", - додали в суді.
Що буде після рішення суду?
Після набрання ухвали законної сили (не пізніше ніж через 24 години) представники Національної гвардії України доставлятимуть їх до Хмельницького районного ТЦ та СП для укладання контракту та проходження військової служби у визначеній для них військовій частині.
Крім того, суд встановив над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, при яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень - заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.
Загалом засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу виключно у спеціальних підрозділах при військових частинах, а не в Національній гвардії України.
Мобілізація засуджених в Україні
17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених.
Нещодавно стало відомо, що суди в Україні почали приймати перші рішення щодо мобілізації засуджених громадян. Двом чоловікам дозволили підписати контракт.
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