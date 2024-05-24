У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю на Оболонський острів

У Києві відкрили пішохідний міст, який об'єднує Оболонську набережну та Оболонський острів.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці - на острів Оболонський. Обʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст", - написав він у Telegram.

За словами мера, будівництво мосту відбувалося коштом українських та іноземних меценатів.

Конструкції були виготовлені ще на підприємстві "Азовсталь". Їх встигли привезти до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни у 2022 році.

Основна конструкція мосту оснащена підсвіткою, але поки що в умовах відключень світла її не вмикатимуть - лише LED-освітлення перил мосту.

Будівництво обʼєкту розпочалось у 2021 році, але на початку повномасштабної війни призупинили. Роботи відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.