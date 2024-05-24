Фінансові новини
- |
- 24.05.24
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони назвало вартість розробки «Резерв+»: це гроші благодійного фонду
09:03 24.05.2024 |
Над застосунком «Резерв+» працювало декілька команд, а $86 000 на розробку взяли з благодійного фонду.
Про це розповіла в інтерв'ю Forbes заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Проте вартість роботи може зрости, оскільки застосунок все ще потребує доопрацювання.
«Не можна сказати, що ми тут на чомусь зекономили. Вартість однієї години роботи розробника може сильно відрізнятися. Але застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість із нарощуванням функціоналу виросте», - підкреслила вона.
За її словами, над застосунком працювало кілька команд:
* фронтендери;
* команди, які займалися синхронізацією з реєстрами і по готовності «Оберіга» витримувати навантаження;
* внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС.
Чому розробники взяли шаблони застосунку «Мрія»?
Раніше з'являлася інформація, що в «Резерв+» є сліди шкільного застосунку «Мрія». Навіть показували рядки коду з текстом «домашнє завдання» або «повідомте дитині, що тепер можна».
Але, за словами чиновниці, це дрібні нефункціональні згадки, які не стосуються основного функціоналу. При цьому це була проміжна версія, і коду «Мрії» в «Резерв+» немає.
«Я не бачу ризиків у використанні патернів з іншого державного застосунку, коли це не впливає на користувачів чи безпеку сервісу. Ми багато часу витратили на захист "Резерв+" , тому що розуміли, що він буде мішенню для ворога», - резюмувала заступниця міністра.
Зазначимо, на днях з'явився мобільний застосунок Міноборони Резерв+, в якому військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити свої дані онлайн і натомість не їхати в ЦНАП чи ТЦК.
18 травня набув чинності оновлений Закон про мобілізацію - з цього дня усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.
В Україні станом на 10 травня трохи менше як 4050 айтівців мають актуальну бронь. Крім 4050 айтівців, близько 1300 спеціалістів ще очікують рішення (у цю кількість входять ті, кого подали на перебронювання).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Компанія сестри голови Нацполіції торгує пальним із фігурантами справ, – ЗМІ
|Застосунок «Резерв+» можна буде пред’явити при перетині кордону вже в другій половині червня
|Порошенко везе на фронт 2 тисячі денних та нічних FPV-дронів і «Мавіків»
|США готують новий пакет допомоги для ЗСУ на $275 млн, до нього увійдуть боєприпаси для артилерії та реактивні системи HIMARS
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні звільнили півсотні засуджених, які побажали мобілізуватися
|У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю на Оболонський острів
|Міноборони назвало вартість розробки «Резерв+»: це гроші благодійного фонду
|Застосунок «Резерв+» можна буде пред’явити при перетині кордону вже в другій половині червня
|Оплатити проїзд у Києві можна без валідатора: функцію тестують у трамваях
|Сенат Польщі ухвалив закон про обмеження допомоги українським біженцям
Бізнес
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+
|SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell
|Microsoft Edge перекладатиме голосом відео YouTube, LinkedIn, Reuters та деяких інших сайтів — поки не українською
|У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок
|Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та вимагає від розробників узгодженості моделей з «лінією партії»
|Volkswagen ID.Code дебютував як концепт майбутнього
|Microsoft додає нову функцію штучного інтелекту до буфера обміну у Windows 11