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Зміна правил бронювання ліків. Кабмін продовжить обговорення
08:43 22.05.2024 |
Міністерство охорони здоровʼя і Держлікслужба продовжать обговорення проєкту постанови, яка може внести зміни в роботу сервісів онлайн-бронювання ліків. МОЗ обговорив ситуацію з представниками прайс-агрегаторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника сервісу tabletki.ua Олександра Муравщика за підсумками наради.
На нараді з першим заступником міністра Сергієм Дубровим не дійшли згоди стосовно скасування норми, яка фактично дозволяла проводити онлайн-бронювання тільки на сайтах-ліцензіатах. Наразі проект відкладуть до внесення змін, напрацьованих Держлікслужбою спільно з представниками прайс-агрегаторів.
"Нас запросили на обговорення проєкту постанови, однак повністю відмовитися від документа, на жаль, не погодилися. Натомість запропонували надати свої пропозиції, які дозволять уникнути заборони на діяльність прайс-агрегаторів. Що ж, ми на початку обговорення поліпшень з представниками Держлікслужби. Щиро сподіваємося, що нам вдасться вийти на задовільний фінальний результат. Для нас пріоритет - споживач. Ми вважаємо неприпустимими будь-які ризики позбавлення споживача інформації та вибору. Саме це ми сьогодні донесли до відома чиновників. Час покаже, чи нас почули. Ми продовжуватимемо повідомляти нашим клієнтам про перебіг подій на сайті tabletki.ua", - повідомив Муравщик.
Нагадаємо, послугам аптечних маркетплейсів користується 30% покупців, при цьому знижки на ліки на таких майданчиках можуть сягати до 15%.
Раніше tabletki.ua на своєму сайті розмістив повідомлення про те, що чиновники їх закривають і закликали підписати відповідну петицію. Наразі вона набрала 27 тисяч підписів.
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