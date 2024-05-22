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АНАЛІТИКА

Суд повернув державі землю на 1 млрд грн на Хмельниччині

15:54 21.05.2024 |

Україна

 

Окружна прокуратура Волочиська у судовому порядку повернула у комунальну власність земельні ділянки загальною площею 300 га. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

Вартість земельних ділянок оцінюється в 1,1 млрд грн.

Ділянки належали приватному підприємству з Волочиська, власник якого звинувачується у злочинах проти національної безпеки України, уточнюють у прокуратурі.

Там додають, що підприємство отримало землю у користування незаконно.

"Органи місцевого самоврядування не ухвалювали рішення про передачу землі у постійне користування, а державні акти не видавалися. Отже, підприємство не могло набути цього права в установленому законодавством порядку", - йдеться у повідомленні.

У результаті прокуратура відреагувала на порушення та подала до суду позови про зобов'язання повернути ділянки законному власнику - міській раді Волочиська.

Суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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