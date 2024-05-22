В Україні суттєво скоротили строк дії висновку ВЛК про придатність під час мобілізації

Кабінет міністрів встановив, що під час мобілізації або воєнного стану строк дії висновку військово-лікарської комісії про придатність становить один рік. У мирний час строк дії такого висновку становить п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 травня 2024 р. № 560.

"У разі проходження резервістами та військовозобов'язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік", - йдеться в постанові.

Згідно з рішенням уряду, особи, які не проходили медичний огляд або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби, направляються на військово-лікарську комісію.

Громадяни України, які після оголошення мобілізації прибули до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення своїх облікових даних, на медичний огляд не направляються. На медичний огляд громадяни, які уточнили свої облікові дані, викликаються повісткою, йдеться в рішенні.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що висновки військово-лікарської комісії для військовозобов'язаних громадян України у мирний час дійсні п'ять років.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін через набрання чинності нового закону про мобілізацію з 18 травня оновив нормативну базу щодо порядку обліку та мобілізації. Зокрема, постановою № 560 визначено, як будуть вручати повістки та надсилати їх поштою.