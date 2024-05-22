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На порталі «Дія» тепер можна подати заяву в міжнародний Реєстр завданих Росією збитків
14:36 21.05.2024 |
Відтепер на порталі "Дія" можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків про пошкоджене чи знищене внаслідок війни майно. Раніше такий сервіс був доступний тільки у застосунку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, тепер можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі Дія...Дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини", - йдеться у повідомленні.
Як через "Дію" подати заяву до Реєстру збитків
Якщо заявник використовує застосунок "Дія", то необхідно обрати меню "Сервіси", а потім - "Відшкодування збиткків".
У разі використання порталу, потрібно клікнути на "Каталог послуг" та обрати "Заява про відшкодування збитків".
Як наголосили у Мнцифри, наразі послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Згодом подати заяву до міжнародного Реєстру збитків буде можливо й без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.
Як повідомялося, Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії (RD4U) почав приймати перші заявки 2 квітня 2024 року. Пріоритетна категорія заявників, на яких сфокусують увагу насамперед - люди, у яких зруйноване або пошкоджене житло. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 тис. до 600 тис. заяв.
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