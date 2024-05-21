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Із 18 липня повістки почнуть розсилати поштою - постанова Кабміну
16:37 20.05.2024 |
Кабінет Міністр України затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Відповідну постанову від 16 травня 2024 року №560 оприлюднено на урядовому порталі.
Згідно з текстом документа, повістки почнуть надсилати через 60 днів після набуття чинності закону про мобілізацію, тобто з 18 липня.
Резервісти та військовозобов'язані протягом 60 днів після оголошення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК за місцем свого перебування або місцезнаходження.
Повістка про виклик до ТЦК з повідомленням про вручення на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, зокрема адреси місця проживання. У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов'язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.
Підтвердженням оповіщення при надсиланні повістки поштою є день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора; день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК при уточненні своїх облікових даних, або день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову одержати поштове відправлення, або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.
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