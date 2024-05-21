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У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні. Роботи тривали майже рік
13:06 20.05.2024 |
У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні. Це проїзд вулицею Полярною естакадою через вулицю Богатирську. Роботи на об'єкті розпочали в червні 2023 року.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.
За його словами, довжина шляхопроводу становить 125 метрів.
"Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу. Змонтували 72 балки прогонових будов. Облаштували підземний пішохідний перехід. Встановили сучасне освітлення. Як і на всіх нових об'єктах, тут облаштовують велодоріжки", - наголосив мер Києва.
Кличко додав, що повністю завершити роботи на об'єкті та відкрити рух зʼїздами зі шляхопроводу планується до осені цього року. Крім того, ще необхідно відремонтувати підходи до розв'язки, - ділянки дороги, зокрема на Богатирській, а також встановити пандуси підземного переходу.
Також на проїзді встановлять нові зупинки громадського транспорту, здійснять монтаж контактної мережі тролейбуса та благоустрій території.
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