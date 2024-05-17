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Кабмін обмежив азартні ігри в Інтернеті, не чекаючи закону
13:34 17.05.2024 |
Кабінет міністрів на засіданні 17 травня ухвалив постанову про обмеження азартних ігор в Інтернеті. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Основні положення постанови:
→ обмежується реклама азартних ігор, брендів онлайн-казино й будь-яких інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій (серед іншого з використанням символіки Збройних Сил України чи інших військових формувань), і розповсюдження відповідного контекстного матеріалу;
→ забороняється реєстрація організаторами азартних ігор у мережі Інтернет кількох клієнтських рахунків для одного гравця;
→ встановлюється вимога запровадити обов'язкові перерви в азартній грі для кожного гравця;
→ перед початком гри гравець зобов'язаний встановити для себе грошовий ліміт (на добу, тиждень, місяць) і часовий ліміт (тривалість безперервної гри, максимальний час гри протягом тижня).
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