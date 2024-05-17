Кабмін обмежив азартні ігри в Інтернеті, не чекаючи закону

Кабінет міністрів на засіданні 17 травня ухвалив постанову про обмеження азартних ігор в Інтернеті. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Основні положення постанови:

→ обмежується реклама азартних ігор, брендів онлайн-казино й будь-яких інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій (серед іншого з використанням символіки Збройних Сил України чи інших військових формувань), і розповсюдження відповідного контекстного матеріалу;

→ забороняється реєстрація організаторами азартних ігор у мережі Інтернет кількох клієнтських рахунків для одного гравця;

→ встановлюється вимога запровадити обов'язкові перерви в азартній грі для кожного гравця;

→ перед початком гри гравець зобов'язаний встановити для себе грошовий ліміт (на добу, тиждень, місяць) і часовий ліміт (тривалість безперервної гри, максимальний час гри протягом тижня).