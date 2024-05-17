Український стартап із виробництва біонічних кінцівок отримав грант на $150 тисяч

Український стартап Esper Bionics, який виробляє біонічні кінцівки, отримав $150 тис. від програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України". У межах програми Esper for Ukraine компанія безоплатно надає протези українським ветеранам.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає AIN.UA.

Керівник Esper Ukraine та стратегічних відносин в Esper Bionics Богдан Діордіца сказав, що грант використають для дообладнання київського виробництва, найму працівників і придбання вузькоспеціалізованого програмного забезпечення.

Про виділення гранту було оголошено під час приїзду державного секретаря США Ентоні Блінкена, коли держслужбовець разом зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер і послом США в Україні Бріджит Брінк приїхали на виробництво Esper Bionics у Києві.

Блінкен назвав протези Esper одними з найінноваційніших, який бачив світ.

Про компанію

Esper Bionics - інженерно-технічна компанія, що виготовляє протези. Штаб-квартира компанії розташована у Нью-Йорку, а інженерно-конструкторські та виробничі підрозділи знаходяться в Києві.

Біонічний протез Esper Hand використовує штучний інтелект і хмарне зберігання даних. У 2022 році потрапив на обкладинку Times як один із найкращих винаходів людства.

У травні 2022 року компанія розпочала програму Esper for Ukraine, яка дозволяє українським ветеранам отримати протези рук Esper Hand безкоштовно, а також забезпечує пацієнтам із ампутацією кінцівок підтримку в ході протезування та використання протеза.