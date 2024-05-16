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АНАЛІТИКА

На українсько-польському кордоні спостерігається збільшення транспортного потоку - Держприкордонслужба

12:09 16.05.2024 |

Україна

 

Останніми днями спостерігається збільшення руху осіб і транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Така тенденція зберігається щороку після закінчення Великодніх свят і частково пов'язана з початком періоду відпусток. Найбільші скупчення транспорту спостерігаються в "Шегинях", "Краківці", "Раві-Руській" на Львівщині та "Устилузі" на Волині", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що найменший пасажиропотік - у "Смільниці", "Грушеві" та "Угринові".

"З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону", - закликають прикордонники.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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