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На українсько-польському кордоні спостерігається збільшення транспортного потоку - Держприкордонслужба
12:09 16.05.2024 |
Останніми днями спостерігається збільшення руху осіб і транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею, повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Така тенденція зберігається щороку після закінчення Великодніх свят і частково пов'язана з початком періоду відпусток. Найбільші скупчення транспорту спостерігаються в "Шегинях", "Краківці", "Раві-Руській" на Львівщині та "Устилузі" на Волині", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.
Зазначається, що найменший пасажиропотік - у "Смільниці", "Грушеві" та "Угринові".
"З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону", - закликають прикордонники.
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