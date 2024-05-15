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АНАЛІТИКА

Київський метрополітен планує добудувати метро на Виноградар за 2,5 року

22:32 15.05.2024 |

Україна

 

Київський метрополітен планує добудувати метро на Виноградар щонайбільше через 2,5 року. Про це в.о. начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський розповів у ефірі телеканалу Київ24.

"Ми зі своєї сторони орієнтуємося на розроблену проєктну документацію, яка пройшла держекспертизу. Згідно з цією документацією у нас термін проведення і закінчення робіт - до 30 місяців", - сказав Вигівський.

Керівник підприємства пояснив, що "це процес не швидкий і казати, що це може бути зроблено за рік або пів року, ми не будемо".

"Ми враховуємо воєнний стан і наявність фінансування. Однак ми сподіваємося, що до 30 місяців, це той термін, який дасть можливість виконати всі роботи з урахування наявних умов", - додав він.

Днями КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар. Пропозиції приймають до 28 травня 2024 року.

Державна експертиза оцінила вартість робіт у 13,95 млрд грн.

У грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" у судовому порядку розірвало договір з АТ "Київметробуд", яке займалося будівництвом метро на Виноградар. Причина - незадовільний термін виконання будівельних робіт.

Також у судовому порядку вирішується питання про стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт.

Техніко-економічне обґрунтування будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар передбачало створення чотирьох станцій і нового електродепо "Виноградар" протягом дев'яти років.

Нові станції метро "Мостицька" та "Проспект Правди" почали будувати у Києві у 2019 році. Планувалося, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.

На об'єкті будівництва метро на Виноградар побудований правий перегінний тунель довжиною майже 1250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Також завершено будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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