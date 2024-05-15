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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві запустили портал для захисників та захисниць. Представлені понад 40 послуг

22:24 15.05.2024 |

Україна

 

Київ став першим містом в Україні, де запустили сервіс "Портал захисників та захисниць", який забезпечуватиме прямий доступ до всіх послуг, гарантованих містом киянам-захисникам та киянкам-захисницям, а також їхнім родинам та родинам загиблих.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Зараз портал працює в режимі бета-версії.

"Цей інноваційний сервіс спростить багато процесів для киян-захисників та киянок-захисниць, а також їхніх родин і родин загиблих. Одна з основних проблем, з якою вони стикаються, - розпорошеність інформації про їхні права та можливості. Послуг, пільг та додаткових гарантій насправді багато, але все - у різних структур", - заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Які сервіси передбачені

Головне призначення порталу - запровадити універсальний гнучкий сервіс, який допоможе зробити взаємодію з міськими установами більш оперативною, без додаткових реєстрацій та максимально безбар'єрною.

Портал працює за принципом "єдиного вікна". Зараз на порталі вже представлені понад 40 різноманітних послуг. Серед них соціальні, медичні, освітні та інші.

Перші 10 послуг вже можна оформити онлайн, і надалі ці переліки доповнюватимуться.

Для того, щоб побачити перелік послуг, необхідно зареєструватися й пройти верифікацію в "Особистому кабінеті".

Користувачі одразу можуть подати заявку або ж ознайомитися із процедурою отримання послуги, якщо вона потребує офлайн оформлення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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