На кордоні з Польщею зростає потік машин на виїзд з України — ДПСУ

На українсько-польському кордоні на виїзд з України збільшився потік людей та автотранспорту. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

В останні дні кількість пропущених через українсько-польський кордон становить близько 25 000 осіб та понад 5000 одиниць транспорту щодобово, уточнюють прикордонники.

Збільшення потоку спостерігається на чотирьох пунктах пропуску: "Шегині", "Устилуг", "Краковець" та "Рава-Руська".

Найменш завантаженими залишаються прикордонні переходи "Смольниця", "Грушев" та "Угринев".

Держприкордонслужба рекомендує користуватися саме цими переходами для перетину кордону, щоб уникнути очікування в чергах.