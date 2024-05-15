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АНАЛІТИКА

На кордоні з Польщею зростає потік машин на виїзд з України — ДПСУ

11:56 15.05.2024 |

Україна

 

На українсько-польському кордоні на виїзд з України збільшився потік людей та автотранспорту. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

В останні дні кількість пропущених через українсько-польський кордон становить близько 25 000 осіб та понад 5000 одиниць транспорту щодобово, уточнюють прикордонники.

Збільшення потоку спостерігається на чотирьох пунктах пропуску: "Шегині", "Устилуг", "Краковець" та "Рава-Руська".

Найменш завантаженими залишаються прикордонні переходи "Смольниця", "Грушев" та "Угринев".

Держприкордонслужба рекомендує користуватися саме цими переходами для перетину кордону, щоб уникнути очікування в чергах.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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