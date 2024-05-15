Фінансові новини
- |
- 15.05.24
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На кордоні з Польщею зростає потік машин на виїзд з України — ДПСУ
11:56 15.05.2024 |
На українсько-польському кордоні на виїзд з України збільшився потік людей та автотранспорту. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
В останні дні кількість пропущених через українсько-польський кордон становить близько 25 000 осіб та понад 5000 одиниць транспорту щодобово, уточнюють прикордонники.
Збільшення потоку спостерігається на чотирьох пунктах пропуску: "Шегині", "Устилуг", "Краковець" та "Рава-Руська".
Найменш завантаженими залишаються прикордонні переходи "Смольниця", "Грушев" та "Угринев".
Держприкордонслужба рекомендує користуватися саме цими переходами для перетину кордону, щоб уникнути очікування в чергах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot
|Франція передасть Україні зенітні ракети Aster і сотні одиниць бронетехніки - ЗМІ
|Блінкен розповів, що буде в безпековій угоді США та України
|Розпочато досудове розслідування у справі про погрози журналістам «Української правди» - прокуратура
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|На кордоні з Польщею зростає потік машин на виїзд з України — ДПСУ
|Біженці втрачають зв'язок з Україною. Що показали дослідження
|У Києві оголосили тендер на добудову метро на Виноградар на майже 14 мільярдів
|У Міноборони пояснили, в яких підрозділах служитимуть мобілізовані ув'язнені
|Електронний кабінет військовозобов'язаного: Кабмін затвердив порядок ведення реєстру
|В Києві від завтра діятиме оновлений режим освітлення: що зміниться
Бізнес
|США та Китай зустрінуться у Женеві аби обговорити ШІ - Reuters
|Google Wallet припиняє підтримку старих версій Android і Wear OS
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів