У Міноборони пояснили, в яких підрозділах служитимуть мобілізовані ув'язнені

Засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від ув'язненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міноборони Дмитра Лазуткіна.

"Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ", - сказав він.

За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Також Лазуткін пояснив, що не всіх засуджених зможуть мобілізувати до армії. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені:

* за злочини проти основ нацбезпеки України;

* умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

* злочини проти статевої свободи та недоторканості;

* злочини, пов'язані з тероризмом;

* порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;

* вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;

* особливо тяжкі корупційні злочини.

Мобілізація засуджених

Нагадаємо, 8 травня Верховна рада ухвалила законопроект про мобілізацію засуджених. До другого читання з закону прибрали ризики щодо корупції.

Закон передбачає мобілізацію ув'язнених та військову службу за контрактом під час воєнного стану. Для таких засуджених передбачається умовно-дострокове звільнення після відбуття покарання.

Як пояснив міністр юстиції, в Україні переповнені в'язниці. За його словами, від 10 до 20 тисяч ув'язнених можуть бути мобілізовані до армії.

