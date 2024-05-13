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У Міноборони пояснили, в яких підрозділах служитимуть мобілізовані ув'язнені
11:59 13.05.2024 |
Засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від ув'язненого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міноборони Дмитра Лазуткіна.
"Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ", - сказав він.
За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.
Також Лазуткін пояснив, що не всіх засуджених зможуть мобілізувати до армії. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені:
* за злочини проти основ нацбезпеки України;
* умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;
* злочини проти статевої свободи та недоторканості;
* злочини, пов'язані з тероризмом;
* порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;
* вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;
* особливо тяжкі корупційні злочини.
Мобілізація засуджених
Нагадаємо, 8 травня Верховна рада ухвалила законопроект про мобілізацію засуджених. До другого читання з закону прибрали ризики щодо корупції.
Закон передбачає мобілізацію ув'язнених та військову службу за контрактом під час воєнного стану. Для таких засуджених передбачається умовно-дострокове звільнення після відбуття покарання.
Як пояснив міністр юстиції, в Україні переповнені в'язниці. За його словами, від 10 до 20 тисяч ув'язнених можуть бути мобілізовані до армії.
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