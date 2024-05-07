Реформа автобусних перевезень: до єдиного реєстру вже приєдналися шість компаній

До онлайн-порталу офіційних міжнародних автобусних маршрутів приєдналося 6 компаній, ще 15 перевізників будуть інтегровані найближчим часом.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.

«Тестуємо портал https://autobus.gov.ua. Вже шість компаній приєднались до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси», - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, зараз ведуться технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу.

Наголошується, що після повноцінного запуску єдиного реєстру пасажири зможуть на ньому не лише перевірити легальність перевізника, а й маршрут, розклад руху та матимуть змогу придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника.

Перевізники мають можливість приєднатися до порталу безоплатно, направивши відповідного листа на електронну адресу Укртрансбезпеки.

Як повідомлялося, Мінвідновлення запускає в роботу Єдиний реєстр для пасажирів та автоперевізників, в якому будуть представлені всі міжнародні автобусні маршрути від ліцензованих компаній. У міністерстві розраховують охопити сервісом 100% міжнародних маршрутів, квитки на які можна буде придбати онлайн.