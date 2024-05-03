Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Клініки ще семи європейських країн готуються приєднатися до програми міжнародного медичного партнерства

16:52 03.05.2024 |

Україна

 

Клініки ще семи європейських країн готуються приєднатися до програми міжнародного медичного партнерства (ММП).

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко, наразі перелік медзакладів, що приєднуватимуться до програми, узгоджують Норвегія, Фінляндія, Італія, Словаччина, Швейцарія, Велика Британія та США.

"Планується розширення співпраці, охоплюючи не тільки лікарні, а й інші інституції у сфері охорони здоров'я, зокрема Національну службу здоров'я України (НСЗУ), держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ), заклади громадського здоров'я", - сказала вона.

За словами Слободніченко, зокрема, вибудовуються партнерства між університетською клінікою Анже (Франція) та Херсонською обласною клінічною лікарнею, двома університетськими лікарнями землі Померанія в Німеччині та двома профільними медзакладами Чернігівської області.

Крім того, заступниця міністра зазначила, що співпраця між Україною та Францією у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями відбуватиметься з використанням механізму міжнародного медичного партнерства (ММП).

Наразі серед медзакладів, які вже стали партнерами проєкту ММП, - багатопрофільні, зокрема й університетські, дитячі, спеціалізовані онкологічні та психіатричні клініки й медуніверситети Австрії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Іспанії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Туреччини, Франції.

"Нещодавно було досягнуто угоди про співпрацю знаменитої берлінської університетської лікарні Charité з п'ятьма українськими медзакладами та співробітництво BG Kliniken, провідної німецької лікарні, що спеціалізується на реабілітації, з низкою українських лікарень", - уточнила Слободніченко.

Вона зазначила, що є два алгоритми пошуку потенційних клінік-партнерів проєкту. Зокрема, українські та іноземні лікарні, які знають про програму ММП, самі звертаються до МОЗ по допомогу в складанні меморандуму між клініками.

Водночас існують клініки, які хочуть приєднатися до програми, але ще не мають відповідного побратима. У такому випадку МОЗ шукає медзаклад в іншій країні, який можна приєднати з огляду на бажаний напрям співпраці та потреби.

"Нерідко до нас звертаються представники посольств та міністерств охорони здоров'я інших країн із побажанням надати їм перелік медзакладів, які готові до партнерства із запропонованою ними лікарнею", - сказала Слободніченко.

Заступниця міністра зазначила, що наразі розробляється методичний матеріал щодо ініціативи медичного партнерства, де буде визначено чіткі критерії, яким мають відповідати клініки-побратими, щоб кожне партнерство було ефективним.

Вона уточнила, що програма ММП реалізується здебільшого із залученням коштів країн-партнерів, а також із залученням грантів.

При цьому програму активно підтримує ВООЗ, французьке держагентство Expertise France і німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ.

ММП - програму міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я на рівні конкретних медичних закладів було запущено під час сателітного саміту міністрів охорони здоров'я різних країн у межах третього саміту перших пані та джентльменів, що відбувся у вересні 2023 року в Києві з ініціативи першої леді Олени Зеленської.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5345
  0,1025
 0,26
EUR
 1
 42,3098
  0,0112
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3315  0,04 0,11 39,8738  0,05 0,14
EUR 42,1796  0,00 0,01 42,9208  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,15 0,38 39,4400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес