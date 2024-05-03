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Клініки ще семи європейських країн готуються приєднатися до програми міжнародного медичного партнерства
16:52 03.05.2024 |
Клініки ще семи європейських країн готуються приєднатися до програми міжнародного медичного партнерства (ММП).
Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко, наразі перелік медзакладів, що приєднуватимуться до програми, узгоджують Норвегія, Фінляндія, Італія, Словаччина, Швейцарія, Велика Британія та США.
"Планується розширення співпраці, охоплюючи не тільки лікарні, а й інші інституції у сфері охорони здоров'я, зокрема Національну службу здоров'я України (НСЗУ), держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ), заклади громадського здоров'я", - сказала вона.
За словами Слободніченко, зокрема, вибудовуються партнерства між університетською клінікою Анже (Франція) та Херсонською обласною клінічною лікарнею, двома університетськими лікарнями землі Померанія в Німеччині та двома профільними медзакладами Чернігівської області.
Крім того, заступниця міністра зазначила, що співпраця між Україною та Францією у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями відбуватиметься з використанням механізму міжнародного медичного партнерства (ММП).
Наразі серед медзакладів, які вже стали партнерами проєкту ММП, - багатопрофільні, зокрема й університетські, дитячі, спеціалізовані онкологічні та психіатричні клініки й медуніверситети Австрії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Іспанії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Туреччини, Франції.
"Нещодавно було досягнуто угоди про співпрацю знаменитої берлінської університетської лікарні Charité з п'ятьма українськими медзакладами та співробітництво BG Kliniken, провідної німецької лікарні, що спеціалізується на реабілітації, з низкою українських лікарень", - уточнила Слободніченко.
Вона зазначила, що є два алгоритми пошуку потенційних клінік-партнерів проєкту. Зокрема, українські та іноземні лікарні, які знають про програму ММП, самі звертаються до МОЗ по допомогу в складанні меморандуму між клініками.
Водночас існують клініки, які хочуть приєднатися до програми, але ще не мають відповідного побратима. У такому випадку МОЗ шукає медзаклад в іншій країні, який можна приєднати з огляду на бажаний напрям співпраці та потреби.
"Нерідко до нас звертаються представники посольств та міністерств охорони здоров'я інших країн із побажанням надати їм перелік медзакладів, які готові до партнерства із запропонованою ними лікарнею", - сказала Слободніченко.
Заступниця міністра зазначила, що наразі розробляється методичний матеріал щодо ініціативи медичного партнерства, де буде визначено чіткі критерії, яким мають відповідати клініки-побратими, щоб кожне партнерство було ефективним.
Вона уточнила, що програма ММП реалізується здебільшого із залученням коштів країн-партнерів, а також із залученням грантів.
При цьому програму активно підтримує ВООЗ, французьке держагентство Expertise France і німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ.
ММП - програму міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я на рівні конкретних медичних закладів було запущено під час сателітного саміту міністрів охорони здоров'я різних країн у межах третього саміту перших пані та джентльменів, що відбувся у вересні 2023 року в Києві з ініціативи першої леді Олени Зеленської.
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