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Google відкриває додатковий фонд підтримки українських стартапів на $10 мільйонів
15:47 03.05.2024 |
Компанія Google в межах Google for Startups Ukraine Support Fund запускає другий етап підтримки українських стартапів на загальну суму у $10 мільйонів - українці можуть отримати грант до $100 тисяч на розвиток бізнесу.
Про це повідомив у Телеграмі віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
«Ми співпрацюємо з Google із часів заснування міністерства. Зараз топова світова компанія за сприяння Мінцифри розширює підтримку українських компаній і відкриває додатковий фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) у розмірі $10 млн», - йдеться в повідомленні.
За інформацією віцепрем'єра, українські стартапи можуть подавати заявки на гранти до $100 тис. і за ці гроші розвинути бізнес, а також відновити бізнес-операції, які постраждали через війну, або створити основний продукт для виконання нових завдань.
Заявки приймаються до 5 червня. Переможці нового Фонду підтримки стартапів Google for Startups Ukraine будуть оголошені поетапно - у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.
Федоров також повідомив, що Google уже надав 58 українським стартапам загалом $5 млн у вигляді безоплатних грантів та технічної підтримки для розвитку їхнього бізнесу.
Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову щодо запровадження експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів на базі закладів вищої освіти та наукових установ.
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