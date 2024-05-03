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ЄС виділяє EUR4,5 млн на 65 проєктів для 324 українських науковців - Міносвіти
15:43 03.05.2024 |
Європейський Союз виділяє EUR4,5 млн на 65 проєктів для 324 українських науковців, повідомляє Міністерство освіти науки України.
"Європейська Комісія втричі збільшила початковий бюджет програми стипендій Eurizon - до 4,5 млн євро у межах Horizon Europe. Це рішення було ухвалено для забезпечення постійної підтримки українських досліджень, які зазнають численних викликів через повномасштабну війну з росією", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Програму стипендій "Дистанційні дослідницькі гранти для вчених з України" було створено проєктом Eurizon у квітні 2023 року, і спочатку планувалося підтримати близько 22 команд із 90 дослідниками та бюджетом EUR1,5 млн. "Однак після отримання 730 заявок комісія збільшила фінансування - у січні 2024 року вирішено потроїти початковий виділений бюджет до 4,5 млн євро для фінансування 65 проєктів і 324 дослідників", - додали у відомстві.
У Міносвіти зазначають, що програма стипендій Eurizon матиме значний позитивний вплив на роботу українських науковців, надаючи їм можливості: відновити дослідницькі проєкти, провести передові дослідження, встановити стабільні контакти з міжнародними партнерами, збільшити поширення результатів досліджень, отримати доступ до бібліотек іноземних університетів, утримати ІТ-фахівців, визначити тенденції та найкращі практики в управлінні.
Повідомляється, що загалом 324 українських науковці отримають кошти на виконання 65 проєктів у різних наукових сферах, зокрема: фізичні та технічні науки (38%); довкілля (15%); соціальні та культурні інновації (15%); здоров'я і продовольство (14%); енергетика (10%); дослідні дані, цифрова інфраструктура, зокрема е-інфраструктура (6%).
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